Контент-менеджер для наполнения автосайта

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Требуются ответственный исполнитель для долгой постоянной работы – добавление объявлений по продаже подержанных автомобилей на доску www.car-78.ru

Добавление осуществляется через личный кабинет. Необходимое количество от 25 до 40 объявлений в день.

Техническое задание:

1. Обязательное соблюдение всех пунктов ТЗ, ничего сверхъестественного, просто всё заполнять при добавлении объявлений.

2. Фотографии, цены, контактные данные можно использовать с любого источника, например с сайта www.auto.mail.ru/market/ — раздел «Купля-продажа» — «С пробегом». Здесь тысячи объявлений, все фотографии без логотипов.

3. На фотографиях должен отсутствовать логотип другого сайта.

4. Минимум 3–5 фотографий для каждого объявления.

5. Первая фотография всегда должна быть с общим видом машины.

6. Добавлять фотографии и машины только из Российского региона (Москва или Питер, регион будет уточнен)

7. Добавляя объявления указывать реальные населенные пункты, в которых продается автомобиль.

8. Добавляя объявления обязательно заполнять пункты: цена, год выпуска, объем двигателя, пробег. Пункт «Комплектация» заполнять любыми данными. В пункте «Дополнительно» обязательно описание автомобиля — написать своими словами минимум 400 символов, возможен рерайт оригинального описания + дополнить что угодно от себя, но только по смыслу машины.

9. Не добавлять подряд одинаковые марки и модели машин, при добавлении использовать всевозможные марки и модели.

10. Контактные данные продавца только реальные: Имя, телефон и e-mail — обязательны к заполнению.

11. Добавлять можно в браузере Firefox, Internet Explorer, Google Chrome

Оплата 4 рубля за объявление. Оплата каждые 100/200/500 или любое кол-во объявлений, как вам удобнее.

Желательно начать работать как можно скорее.

Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI.

С исполнителем сотрудничество будет продолжено по другим проектам.

Пример правильно добавленного объявления:

http://www.car-78.ru/index.php?mod=bid&task=detail...

Попробовать добавить объявление можно здесь:

http://www.car-78.ru/index.php?mod=bid&task=add

После подачи первого объявления, и подтверждения его по e-mail, сразу будет доступен личный кабинет через меню на сайте. Все последующие объявления добавляются через личный кабинет.