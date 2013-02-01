Обработчик автообъявлений

Копипаст 200 товаров в магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа для авто-гуру.
Требуется обрабатывать авто-объявления выставляя правильную модификацию для каждого автомобиля.
Критерии выбора модификации: объем двигателя, год выпуска, лошадиные силы.
Опыт работы с CMS Bitrix приветствуется.
Оплата: 4 р. за 1 объявление
Способы оплаты: Яндекс/ВебМани
Skype: markolofsen
- Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов55 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу контент-менеджера желательно на постоянной основе. Тема: всякие разные электронные приборы,и т.д и т.п.Наполнение сайтов35 заявокЗакрыт11 лет назад
- $135
Требуется администратор в группу в контакте. Кулинарная тематика. В работу входит: - Скачивание фотографий на платном фотостоке + наложение готового логотипа (20-30 картинок в день) - Ежедневная публикация тематических постов в группе (возможен автопостинг, поэтому удобно ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
http://rele21.ru/index.php/proizvoditeli вот есть магазин. Категории уже созданы, осталось наполнить товарами. Есть файл в нем ссылки на товары. В соответствии с файлом нужно наполнить товары. Позиции: 1. Код товара (любой по порядку) 2. Название товара -Копирование с сайта без ...Завершен11 лет назад
Кол-во товаров - около 100-150 шт. Коляски и др. Напишите, сколько хотите за эту работу! Интернет-магазин vkolyaske.com.uaНаполнение сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
копи паст + картинки (ссылки дам) цена срокиНаполнение сайтов30 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Зарегистрироваться на сайтах о работе и разместить вакансию. Все входные данные предоставлю. Регистрировать в регионе Санк-Петербург Вот список сайтов spb.superjob.ru spb.rabota.ru spb.job.ru jobspb.ru spb.rosrabota.ru spb.rabotavgorode.ru rabota-spb.info job.professia.info rabota.mail.ru spb.vacansia.ru saint-petersburg.irr.ru›Работа ljob.ru spb.rabotavia.ru rabotar.ru job.officespb.ru rabota.allpiter.ru TeleJob.ru job.gorodovoy.spb.ru spb.onlinejobs.ru rabota.slando.spb.ru spbtut.ru›Работа ...Завершен11 лет назад
Нужно наполнить сайт информацией. Откуда брать информацию и четкую пошаговую инструкцию я дам. Если есть опыт работы с вордпресс, укажите, но это не обязательно. Пожалуйста, указывайте стоимость часа работы.Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно заполнить раздел сайта магазина сантехники «душевые кабины» информацией. Сайт teplocomfort68.ru на wordpress Страница будет примерно такого вида http://www.teplocomfort68.ru/katalog/santexnika/dushevye-kabiny/dushevoj-boks-nx-407/ заполнить надо душевые кабины nx, lm, osk Информация на сайте http://aquadush.ru/component/virtuemart/shop.product_details/1/flypage.tpl/30.html?manufacturer_id=2 5 р. за товар оплата яндекс деньгиЗавершен11 лет назад
- $1000
Shopotoria Kids –– онлайн клуб распродаж стильных, практичных и качественных товаров для детей, малышей и мам. Чем предстоит заниматься –– Формировать размерный ряд, состав тканей и другие параметры товаров брендов –– Модифицировать изображения товаров (потребуются навыки работе ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт11 лет назад