Заполнение сайта магазина сантехники

$50
Наполнение сайтовЗавершен13 заявок315 просмотров
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Нужно заполнить раздел сайта магазина сантехники «душевые кабины» информацией. Сайт teplocomfort68.ru на wordpress Страница будет примерно такого вида http://www.teplocomfort68.ru/katalog/santexnika/dushevye-kabiny/dushevoj-boks-nx-407/

заполнить надо душевые кабины nx, lm, osk

Информация на сайте http://aquadush.ru/component/virtuemart/shop.product_details/1/flypage.tpl/30.html?manufacturer_id=2

5 р. за товар

оплата яндекс деньги

11 лет назад
PaulIV
Павел 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mintessa
Марьяна 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
11 лет назад
$34
3 дня
Оперативно, качественно, молодец!
Сотрудничеством с Павлом довольна, мгновенная оплата, продолжаем работать.
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