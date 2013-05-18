Копирайтер детских товаров

Требуется исполнитель на постоянную работу по публикации статей на сайте медицинской тематики. В работу входит добавление готовых статей на сайт и их визуальное оформление. Сайт работает на CMS Joomla, обязателен опыт работы с данной CMS. ...
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LuBebe –– онлайн клуб распродаж стильных, практичных и качественных товаров для детей, малышей и мам.
Чем предстоит заниматься
–– Придумывать названия и описания товарам
Оплата
–– Сообщите нам желаемый уровень оплаты с за один подготовленный товар
Тестовое задание
Пожалуйста, выполните тестовое задние и отправьте его мне в личные сообщения: goo.gl/DXzc6
У нас очень постоянный обьем работы для копирайтинга, приступить к работе можно сегодня. Обьем описания товаров, не менее 100 в день.
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