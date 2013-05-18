Копирайтер детских товаров

LuBebe –– онлайн клуб распродаж стильных, практичных и качественных товаров для детей, малышей и мам.

Чем предстоит заниматься

–– Придумывать названия и описания товарам

Оплата

–– Сообщите нам желаемый уровень оплаты с за один подготовленный товар

Тестовое задание

Пожалуйста, выполните тестовое задние и отправьте его мне в личные сообщения: goo.gl/DXzc6

У нас очень постоянный обьем работы для копирайтинга, приступить к работе можно сегодня. Обьем описания товаров, не менее 100 в день.