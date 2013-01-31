Ищу помощника вебмастера

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок305 просмотров
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Нужен человек (желательно девушка), которая может выполнять иногда рутинную работу, уметь искать информацию в интернете, наполнять сайты контентом.

От исполнителя требуется.

1) Опыт работы по наполнению сайтов.

2) Поиск нужной информации в интернете

3) Частично знакома с Англ. Языком. (+ умение пользоваться гугл транслейт)

4) Ответственно подходить к работе

5) Желательно чуток знать верстку.

6) У вас должен быть скайп, и микрофон, что бы в случаи чего я мог объяснить вам работу, если у вас возникнут проблемы

Работа не сложная, но ответственная.

График работы в принципе свободный, вы можете выполнять задания в свободное от основной работы время.

Если вы халтурите или ответственно не подходите к вашей работе, лучше не оставляйте заявку, получите только проблем себе на голову, + я вам в случаи вскрытия вашей халтуры не чего не оплачу.

Оплата происходит один раз в неделю.

Оплата по часовая, в заявке пожалуйста указывайте цену за 1час работы.

Так же в заявке указывайте опыт работы, что делали раньше, с какими проектами работали.

В личку писать не надо, все указывайте в заявке.

Чем больше и внятно о себе расскажете, тем больше шансов что я обращусь к вам.

11 лет назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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