Ищу помощника вебмастера

Ищем контент-менеджера для наполнения сайта. Копипаст, 4-6 полей в позиции. Работа несложная, на постоянной основе, сроков и объемов нет. В предложении указывайте желаемую оплату. Заранее спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек (желательно девушка), которая может выполнять иногда рутинную работу, уметь искать информацию в интернете, наполнять сайты контентом.
От исполнителя требуется.
1) Опыт работы по наполнению сайтов.
2) Поиск нужной информации в интернете
3) Частично знакома с Англ. Языком. (+ умение пользоваться гугл транслейт)
4) Ответственно подходить к работе
5) Желательно чуток знать верстку.
6) У вас должен быть скайп, и микрофон, что бы в случаи чего я мог объяснить вам работу, если у вас возникнут проблемы
Работа не сложная, но ответственная.
График работы в принципе свободный, вы можете выполнять задания в свободное от основной работы время.
Если вы халтурите или ответственно не подходите к вашей работе, лучше не оставляйте заявку, получите только проблем себе на голову, + я вам в случаи вскрытия вашей халтуры не чего не оплачу.
Оплата происходит один раз в неделю.
Оплата по часовая, в заявке пожалуйста указывайте цену за 1час работы.
Так же в заявке указывайте опыт работы, что делали раньше, с какими проектами работали.
В личку писать не надо, все указывайте в заявке.
Чем больше и внятно о себе расскажете, тем больше шансов что я обращусь к вам.
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