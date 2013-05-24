Контент-менеджер для наполнения сайта

Наполнение сайтовЗакрыт64 заявки583 просмотра
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Ищем контент-менеджера для наполнения сайта. Копипаст, 4-6 полей в позиции. Работа несложная, на постоянной основе, сроков и объемов нет. В предложении указывайте желаемую оплату.

Заранее спасибо!

11 лет назад
AVM
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад