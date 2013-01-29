Доработка контента каталога на Prestashop

Ищу контент - менеджера на постоянное сотрудничество,опыт работы с joomla,drupal,wordpress - приоритетное цены за услуги в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Prestashop, каталог свадебных платьев. каталог заполнен, необходимо создать несколько страниц - "о магазине", контакты (с картой яндекс.народная), привести в порядок меню (поменять названия англ на рус.).
в общем нужен человек который работает с Prestashop и может оперативно выполнить мелкие задания по наполнению сайта.
оплата Связной
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