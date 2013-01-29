Доработка контента каталога на Prestashop

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка188 просмотров
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Есть сайт на Prestashop, каталог свадебных платьев. каталог заполнен, необходимо создать несколько страниц - "о магазине", контакты (с картой яндекс.народная), привести в порядок меню (поменять названия англ на рус.).

в общем нужен человек который работает с Prestashop и может оперативно выполнить мелкие задания по наполнению сайта.

оплата Связной

Prestashop
11 лет назад
prodam
Антон 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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