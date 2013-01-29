Доработка контента каталога на Prestashop

Есть сайт на Prestashop, каталог свадебных платьев. каталог заполнен, необходимо создать несколько страниц - "о магазине", контакты (с картой яндекс.народная), привести в порядок меню (поменять названия англ на рус.).

в общем нужен человек который работает с Prestashop и может оперативно выполнить мелкие задания по наполнению сайта.

оплата Связной