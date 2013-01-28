Добавить товар на сайт интернет-магазина

Добрый вечер. Нужно добавить товар с одного сайта на другой, дополнять от себя и искать ничего не нужно, только сработать "качественно" (без лишних пробелов, "кол. в короб." и др). Оплата: 1 товар = 4 руб. Всего будет 100 товаров (для начала)). Постоплата каждые 50 товаров через Яндекс.деньги.