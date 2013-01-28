Наполнение каталога магазина расходных материалов

Магазин: http://print-service.com.ua/

Перед тем как оставить заявку - ознакотесь с каталогом магазина. Товар в большинстве своем имеет небольшое описание, но главное - нужно оринтироватся в современном ассортименте принтеров, уметь правильно выбрать категорию товара, знать сновные технологии печати, уметь составить описание товара из уже имеющихся на сайте аналогов, для оригинальных расходников - уметь найти хорошую картинку. Также подобрать рекомендуемые товары- товары из других категорий для даной модели принтера.

Пример описания товаров (как надо делать, приведены наиболее емкие по описанию товары)

http://print-service.com.ua/kpk-canon/1081--colorway-canon-3600-4600-4100.html

http://print-service.com.ua/holst/2518--cw-art-canvas-220-a4-220-5.html

http://print-service.com.ua/canon/3606--hp-lj-1100-3100-3150-3200-green-rich.html

По большинству пизиций оплата за каждую сделанную позицию. Так что предлагаете свою кандидатуру - укажите цену за один товар средней сложности. Например

http://print-service.com.ua/ricoh/3003--ricoh-aficio-1015-uninet.html