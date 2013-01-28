Требуется сделать перенос данных

Добрый день коллеги. Есть новый магазин на open cart . Нужно наполнить его товарами Источник дам - он один Товаров не много до 100 штук Просьба писать в аську - 617478504 Срочно недорого
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать копипаст данных со старого нашего сайта на новый , доступы есть к одному и другому сайту.
С этого http://vekbilliarda.ru/ на этот сайт http://testzsv.tmweb.ru/
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