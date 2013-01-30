Наполнить товаром инт.-магазин на joomla 2.5 + vm

$20
Наполнение сайтовЗавершен10 заявок224 просмотра
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Нужен контент менеджер, который работал уже с интернет магазином на virtuemart!

Есть интернет магазин http://motorkater.ru/

Есть источник - http://motokater.ru/

Необходимо с источника перенести на вновь созданный магазин товары из категорий:

- подвесные лодочные моторы (28 наименований)

- стационарные лодочные моторы (12 наименований)

- моторы в разбор (41 наименование) в одноименные категории нового сайта.

Срок - 1 день.

Joomla
11 лет назад
fenixvl
59 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Armanych
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Понравилась работа Александра. Без лишних вопросов, исполнил все согласно ТЗ в определенные заданием сроки. Работа принята без замечаний. Спасибо за работу.
Четко поставленное задание, доброжелательное общение, мгновенная оплата. Что еще можно требовать от заказчика? Сработали на отлично!
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