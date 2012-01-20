Armanych

Александр Armanych

 
53 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
HTML/CSS, Joomla, основы JS, админ.сайтов, английский - средний уровень

Отзывы заказчиков

marougou
Рома 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$130
10 баллов
12 лет назад
Наполнение интернет-магазина товаром
Хороший исполнитель, к работе подходит ответственно. Выполнил работу качественно и быстро
Роман как заказчик показал себя с лучшей стороны, четко дал задание по проекту, давал необходимые объяснения по ходу работы, оплату произвел в срок.
Ответный отзыв
fenixvl
61 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Наполнить интернет магазин товаром
Joomla
Александр довольно быстро справился с заданием. Все исполнено согласно требований. Результатом доволен. Спасибо.
Владимир предоставляет все необходимые материалы, объяснения и уточнения. Оплату производит мгновенно. Отлично поработали.
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fenixvl
61 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Наполнить товаром инт.-магазин на joomla 2.5 + vm
Joomla
Понравилась работа Александра. Без лишних вопросов, исполнил все согласно ТЗ в определенные заданием сроки. Работа принята без замечаний. Спасибо за работу.
Четко поставленное задание, доброжелательное общение, мгновенная оплата. Что еще можно требовать от заказчика? Сработали на отлично!
Ответный отзыв
maxe
31 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Переверстать шапку сайта
Отработали быстро и грамотно. Исходя из быстроты выполнения несложного задания, могу предположить, что Александр - хороший верстальщик
Отличный заказчик. Умеет четко поставить задачу и незамедлительно выполняет обязательства. Приятный в общении человек.
Ответный отзыв
masterden
Денис 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
$7
10 баллов
13 лет назад
Немного наполнить сайт
Великолепно поработали! Спасибо за оперативность, быстроту и приятное общение.
Хороший заказчик. Легко общаться и находить пути реализации задачи. Оплата - без проблем.
Ответный отзыв
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