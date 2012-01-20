Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
12 лет назад
Хороший исполнитель, к работе подходит ответственно. Выполнил работу качественно и быстро
Ответный отзыв
Роман как заказчик показал себя с лучшей стороны, четко дал задание по проекту, давал необходимые объяснения по ходу работы, оплату произвел в срок.
$10
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Александр довольно быстро справился с заданием. Все исполнено согласно требований. Результатом доволен. Спасибо.
Ответный отзыв
Владимир предоставляет все необходимые материалы, объяснения и уточнения. Оплату производит мгновенно. Отлично поработали.
$10
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Понравилась работа Александра. Без лишних вопросов, исполнил все согласно ТЗ в определенные заданием сроки. Работа принята без замечаний. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Четко поставленное задание, доброжелательное общение, мгновенная оплата. Что еще можно требовать от заказчика? Сработали на отлично!
$10
10 баллов
13 лет назад
Отработали быстро и грамотно. Исходя из быстроты выполнения несложного задания, могу предположить, что Александр - хороший верстальщик
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Умеет четко поставить задачу и незамедлительно выполняет обязательства. Приятный в общении человек.
$7
10 баллов
13 лет назад
Великолепно поработали! Спасибо за оперативность, быстроту и приятное общение.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Легко общаться и находить пути реализации задачи. Оплата - без проблем.
HTML-верстка
4 отзыва
от $20
от 1 дня
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Наполнение сайтов
3 отзыва
от $10
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Тестирование сайтов
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от $20
от 2 дней
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
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Сайты «под ключ»
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#3135