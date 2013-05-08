Наполнение интернет-магазина товаром

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Завершен29 заявок282 просмотра

Необходимо наполнить интернет-магазин товаром. Всего более 1000 позиций. Для начала нужно заполнить около 100 позиций. Инструкцию по наполнению предоставлю исполнителю. Пишите стоимость за единицу и свой скайп. Исполнителя выберу на след. неделе

12 лет назад
marougou
Рома 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Armanych
53 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$130
7 дней
Хороший исполнитель, к работе подходит ответственно. Выполнил работу качественно и быстро
Роман как заказчик показал себя с лучшей стороны, четко дал задание по проекту, давал необходимые объяснения по ходу работы, оплату произвел в срок.

Заявки фрилансеров

Armanych
53 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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