Нужны ответственные и аккуратные исполнители. Необходимо наполнить интернет-магазин кондиционеров. На один товар нужно найти 3-4 фотографии в нормальном качестве и заполнить характеристики. Важно не сколько количество, сколько качество заполнения. Стоимость 1 ...
Наполнить сайт товарами (5-6 позиций)
Нужно добавить на сайт несколько товаров. Информацию скопировать из интернета.
Содержание такое:
Картинка
Описание
Цена
и 1-2 дополнительных поля с цифрами.
p.s. товаров примерно 50-70шт.
исполнителя выберу самого дешевого по цене
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт, есть статьи, надо искать фотографии, подходящие к тексту статьи и размещать статьи с фотографиями через CMSку на сайте. Желательно знать html. Указывайте, пожалуйста, ваши расценки.Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт12 лет назад
Cоздать три категории и залить три текста, joomla.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен человек который умеет пользоваться поиском в интернете, необходимо раз в неделю или чаще искать актуальные новости определенной тематики и выкладывать их на сайт, предварительно немного переделав. Работать в админке сайта научу.Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Товары надо в группу vk закинуть, картинка, цена, описание - 300 штук. Пример покажу. Условия немного изменились, добавить тоже самое, только не в вк, а в интернет-магазин. добавлять там легко.Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно пропарсить каталог порядка 100 товаров по шаблону для магенты Фото в отдельную папку.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для сайта банковской тематики требуются люди по сбору информации об адресах банков. Форма базы включает в себя следующие поля: - наименование банка - область\край\республика присутствия - город присутствия - улица ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
Добавить товар в opencart. 340 товаров. Прайс в формате pdf. Заполнять в описании: Общие Данные Связи Изображения (есть в прайсе) Остальное пропускаем Цены в прайсе в евро, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужен или research или предоставление имеюшегося списка досок объявлений, форумов, каталогов, блогов, связанных с туризмом. В основном инересуюсь теми где рекламируются тур агентства. Информация которая меня интересует: адрес сайта, название, тип рекламы: статьи/посты/баннеры/короткие ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо наполнить сайт качественным контентом, а так же наполнить форум www.kontrol.kiev.ua Жду Ваши предложения и цены!Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад