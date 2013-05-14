Добавить товар в интернет-магазин

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Завершен19 заявок266 просмотров

Добавить товар в opencart. 340 товаров. Прайс в формате pdf.

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Остальное пропускаем

Цены в прайсе в евро, надо перевести в доллары. (онлайн конвертер - http://tables.finance.ua/ru/currency/converter)

Прайс в приложенном файле

Opencart
12 лет назад
dedyshka1168
Дмитрий 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$55
7 дней
Ирина отлично выполнила работу. Рекомендую как ответственного специалиста.
Спасибо за сотрудничество, четкое задание и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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