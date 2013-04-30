Ведущий аккаунтов в сетях vkontakte и facebook

Компания ЗАО "БАСК" - производитель одежды и снаряжения для экстремального спорта и активного отдыха.

Ведение аккаунтов в сетях vkontakte и facebook на постоянной основе (оплата ежемесячно), наполнение развлекательным, полезным и брендовым контентом.

Основная тематика полезного контента - полезные статьи-советы (активный отдых, туризм) и обзоры рынка outdoor.

Брендовый контент: обзоры материалов продукции, моделей коллекции, новости компании.

Важный момент: организация мероприятий по привлечению в группы и на страницу новых членов.

Первоначально требуется разработать, представить и согласовать стратегию ведения аккаунтов.

Оплата: договорная