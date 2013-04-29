Добавить страницы на сайт и наполнить их

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки248 просмотров

Техническое задание.

Требуется разработка и наполнение нескольких страниц/раздела работающего сайта www.fwater.ru (Информация о бассейнах и монтаж бассейнов)

В состав разработки входит:

·         Дизайн проект страниц/раздела.

·         Размещение информации и фотографий (предоставляет заказчик)

·         Работающие перекрестные ссылки между страницами сайта.

·       Создание и размещение  Баннера на главной странице.

Требования к исполнителю:

- способность выполнить в одном лице все пункты ТЗ

-опыт работы (портфолио)

-ответсвенность и исполнительность, быть на связи

12 лет назад
RomeOK
Роман 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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