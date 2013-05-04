Перезалить 550 программ

Скачать с файлообменников файлы (уник репаки программ, так что именно скачивать с материалов наших), залить на другой файлообменник (доступ выдам, расскажу как забирать ссылки), удалить из материала блок со старыми ссылками и вставить в дополнительное поле новую ссылку. На работу отсилы 2 дня, бюджет 50$ (сделаете быстрее, получите бонус).