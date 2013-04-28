Нужно заполнить шаблон

выбран шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/demo/22866.html

1. на главной странице поменять цвет и фото на мои, возможно меню и название в другом стиле

2. внести мои тексты и меню (на немецком языке), разместить предоставленные фото.

текст и фото я могу менять и добавлять. дать инструкцию.

3. сколько это будет стоить?

4. срок 1-2 месяца

5. оплата PayPal, Moneygram, WesternUnion