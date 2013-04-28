Необходимо перенести таблицы из ПДФ в эксель, срок сегодня до вечера. За 1 стр плачу 50 р.
Нужно заполнить шаблон
выбран шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/demo/22866.html
1. на главной странице поменять цвет и фото на мои, возможно меню и название в другом стиле
2. внести мои тексты и меню (на немецком языке), разместить предоставленные фото.
текст и фото я могу менять и добавлять. дать инструкцию.
3. сколько это будет стоить?
4. срок 1-2 месяца
5. оплата PayPal, Moneygram, WesternUnion
Заявки фрилансеров
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