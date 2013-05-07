Разместить 112 объявлений на Авито

Есть шаблон объявления. От вас требуется вставлять в него скопированный текст описания товара и скопированный текст характеристик + фотки. Всё берётся с карточки товара на сайте нашего интернет магазина. Шаблон немного изменяется в зависимости от группы товаров. Придумывать ничего не требуется нужно просто вставить имеющуюся информацию и всё.

Предлагаю бюджет 5 руб. за позицию. Вы называйте сроки.

В дальнейшем могу предложить работу по внесению товаров ИМ под CMS Opencart.