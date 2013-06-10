Каталог товаров для интернет-магазина светильников

Требуется составить каталог товаров для интернет-магазина люстр и светильников.

Имеется набор производителей, нужно:

- составить список светильников и люстр каждого производителя

- для каждого товара прикрепить изображение (без чужих копирайтов, не менее чем 400x400px)

- для каждого товара задать характеристики по представленному списку атрибутов.

Результат в виде Excel файла. Одна вкладка - один производитель. В столбиках - атрибуты и их значения.

Изображения в виде архива файлов со структурой: /производитель/артикул.png

Общее количество товаров не должно превышать 1500-1700 шт.

Список производителей и атрибутов прикреплен отдельным файлом

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