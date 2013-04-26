Всем привет! Необходимо опубликовать 5 статей на сайте: сделать нужно с любовью и нежностью :) Статьи и картинки к ним в приложении. Пример желаемого результата: http://studia26.ru/portfolio/mirkresel/ Сайт - studia26.ru, работает ...
Опубликовать 3 статьи на сайте
Всем привет!
Необходимо опубликовать 3 статьи на сайте. Материал в приложении. Сайт работает на Джумле 1.5 :)
Адрес сайта и детали, на каких страницах публиковать, передам в личке :)
Велкам!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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