Необходимо заполнить таблицу данными по моделям техники. Суть задачи: есть список ссылок на сайты производителей складской техники. Нужно по информации с этих сайтов заполнить таблицу - перечень моделей и их основные характеристики. ...
Наполнение сайта интернет-магазина
В команду интернет-магазина требуется контент-менеджер.
Условия работы: гибкие. Оплата - обсуждается.
Хочется видеть в человеке не просто тупо выполняющего свою работу, но и человека заинтересованного в развитии проекта, болеющего за дело.
Заявки фрилансеров
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