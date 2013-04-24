Отправить 100 писем, ответы занести в файл

Нужно оправить 100 писем админам сайтов из списка.

В списке дано название (урл ) и контакт админа, нужно отправить стандартное письмо с изменением названия сайта в письме и имени.

Далее получив ответы занести их в список, напротив каждого контакта.

Напишите цену и срок за такую работу. Например: одно отправление и занесение ответа 10 рублей.

Работа будет не разовой. Несколько проектов. Учитывайте это.

Доступ к таблице с данными и доступ к почте с которой отправлять дам исполнителю.

Внимание! Оплата за работу не в день отправления а через 48 часов после, т.к. нужно дождаться ответов и занести их, на это уйдет время.

Пишите в проект только те кто реально готов за адекватные деньги сделать эту работу.