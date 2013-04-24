О проекте Федеральный каталог бизнес центров: www.bcbook.ru Оплата: Фиксированная оплата за каждую созданную (принятую администратором) страницу в размере 25 руб./шт. 2 раза в месяц 15 и 30 ...
Отправить 100 писем, ответы занести в файл
Нужно оправить 100 писем админам сайтов из списка.
В списке дано название (урл ) и контакт админа, нужно отправить стандартное письмо с изменением названия сайта в письме и имени.
Далее получив ответы занести их в список, напротив каждого контакта.
Напишите цену и срок за такую работу. Например: одно отправление и занесение ответа 10 рублей.
Работа будет не разовой. Несколько проектов. Учитывайте это.
Доступ к таблице с данными и доступ к почте с которой отправлять дам исполнителю.
Внимание! Оплата за работу не в день отправления а через 48 часов после, т.к. нужно дождаться ответов и занести их, на это уйдет время.
Пишите в проект только те кто реально готов за адекватные деньги сделать эту работу.
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