Подобрать фото к товарам

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок194 просмотра

для товаров в интернет магазине надо подобрать недостающие фотографии

подогнать под размер 800*800 pix если они больше

и сохранить в формате артикул.jpg

на фото не должно быть лишней информации (копирайтов, логотипов и пр.)

фото должны быть хорошего качества.

Цена за 1 шт. 3 руб

требуется около 100-150 шт.

12 лет назад
demon723
Дмитрий 
53 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kroshka083
41 год
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Екатерина с заданием справилась быстро и качественно. Все фотографии соответствовали товарам. Спасибо!
все ок

Заявки фрилансеров

kroshka083
41 год
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад