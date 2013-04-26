наполнение автомобильного сайта объявления продажи автомобилей задача: - добавить автомобили из прибалтики без водных знаков от хозяев 100 шт
Подобрать фото к товарам
для товаров в интернет магазине надо подобрать недостающие фотографии
подогнать под размер 800*800 pix если они больше
и сохранить в формате артикул.jpg
на фото не должно быть лишней информации (копирайтов, логотипов и пр.)
фото должны быть хорошего качества.
Цена за 1 шт. 3 руб
требуется около 100-150 шт.
Выбранный исполнитель
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