Контент на сайт

Здравствуйте. Необходимо на сайте (www.remote-trainer.com) поправить много контента (исправить текст, добавить картинки, и т.д.). Задача практически постоянная. Посмотреть то, что есть сейчас можно тут: http://remote-trainer.com/food (около 500 страниц) ...