Контент на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки234 просмотра

Требуется добавить товар в каталог, объем более 400 позиций.

Оплата 3р за позицию.(цена, 4 фотографии, выбрать цвет,размер в форме.)

Требуются базовые знания английского(исходный проект на англ. яз)

При начальных навыках работы с текстом дополнительные задания

Только Киви

сайт vratar.net

12 лет назад
MartinRigs
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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