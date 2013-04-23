Описания продукции на сайте

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Закрыт4 заявки157 просмотров

Есть сайт lukmarket.ru - около 250 товарных позиций.

Нужны уникальные описания для всех товаров. Где-то они есть, где-то их нет.

Жду предложений по ценам и срокам.

12 лет назад
hagenn
Роман 
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров