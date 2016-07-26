Есть Opencart. Есть CRM. Из CRM я могу делать http-запросы при смене статуса заказа в CRM. Задача: Необходимо менять статус заказа через http-запрос. То есть: статус заказа изменился в CRM -> из CRM в Opencart ...
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно размещать осмысленные посты на форумах. Размещение только ручное. Тематика: оружие. Список форумов и тем будет предоставлен, иногда посты в уже открытые темы, иногда тему надо создать. Пишите примерные расценки для ориентира. Требования к ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо заменить стандартные отзывы Opencart на отзывы с сервиса stamped.io (инструкция тут: http://help.stamped.io/article/9-getting-started---unsupported-e-commerce-platform )Opencart 3, тема Journal31. Для карточки товаров: заменить вывод отзывов (звездочки и имеющиеся отзывы) в текущую карточку товаров и в соответствующую вкладку ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать скрипт интеграции RetailCRM и Почты России через API почты otpravka.pochta.ru. Документация почты есть тут: https://otpravka.pochta.ru/specification#/main Есть свой хостинг для размещения скрипта. Скрипт должен создавать посылку в личном кабинете почты из RetailCRM с данными клиента из ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть магазин на WP Woocommerce с плагином SEO Yoast. Настроен WP Multisite для поддоменов. Необходимо развернуть каталог товаров и категорий, фильтров для всех поддоменов с генерацией индивидуальных title и description по маске с подставлением города, а ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать шаблонную интеграцию 1С и RetailCRM (https://github.com/retailcrm/1C-configuration/tree/master/8.3_%D0%A3%D0%A211.4), чтобы при выгрузке заказа из RetailCRM в заказе клиента поиск товара производился по артикулу товара (т.е. поле товара "Артикул" в СРМ совпадает с полем товара "Артикул" в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна интеграция системы Ecwid (ecwid.ru) и RetailCRM. У обеих систем есть API, у RetailCRM есть готовые библиотеки для работы с API (на странице с документацией). Схема интеграции: [i]Клиент оформляет заказ, он падает в эквид. Надо из эквида ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Проблема. Есть Wordpress мультисайт. Для сайта [url=http://lukmarket.ru]lukmarket.ru[/url] при вводе несуществующего URL отдается код 200. Для сайта [url=http://krasnodar.lukmarket.ru]krasnodar.lukmarket.ru[/url] при вводе несуществующего URL отдается 404, как и надо. При этом у них тема одна и та же, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно оформить группу ВК. Аватар, баннер, меню. Группа vk.com/lukmarket2 Также рассмотрю предложения по группе Facebook - facebook.com/lukmarketСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Интересует доработка сайта на Wordpress, чтобы получить максимум от Google Page Speed Insight как для настольных ПК, так и для мобильных устройств. Сайт Lukmarket.ru Указывайте цены.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно отрерайтить несколько статей, посвященных стрельбе из лука и арбалета, пневматике – новости, обзоры товаров, информационные статьи. Жду предложений по цене и примеры работ. Исходники даю. Объемы небольшие, но регулярные.. В дальнейшем надеюсь, что выйдем на ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Дано: есть сайт на вордпресс с поддоменами. Поддомены лежат в папке subdmn, перенаправление происходит через следующий код – см. приложенный файл htaccess-current Я настраиваю Wordpress Multisite, в инструкции указан следующий вид htaccess – см. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо продвинуть сайт интернет-магазина. Конечная цель - увеличение заказов. Ссылка на сайт - LUKMARKET.RU и krasnodar.lukmarket.ru Жду предложений по ценам, срокам и общей стратегии продвижения (вариант закупить ссылки и сидеть ждать мне точно не подойдет!).Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно регулярно рерайтить тексты на сайт, посвященный стрельбе из лука и арбалета, пневматическому оружию. Исходники есть. Жду предложений по ценам (обязательно) и примеры работ. Оплата через QIWI.Закрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно регулярно рерайтить тексты на сайт, посвященный стрельбе из лука и арбалета. Жду предложений по ценам и примеры работ. Оплата через ЯД или QIWI.Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно отрерайтить несколько статей, посвященных стрельбе из лука и арбалета. Жду предложений по цене и примеры работ. Объем примерно 10–15К. Оплата через ЯД или QIWI.Копирайтинг35 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно отрерайтить несколько статей, посвященных стрельбе из лука. Жду предложений по цене и примеры работ. Объем примерно 10-15К. Оплата через ЯД или QIWI.Завершен10 лет назад
Требуются статьи на темы: луки, арбалеты, пневматическое оружие Рерайт. Исходники — предоставляю. Интересует длительное и плодотворное сотрудничество на постоянной основе. В предложении обязательно указывайте стоимость. Цены больше 30 руб за 1000 зн не предлагать. Оплата через QIWI кошелек.Завершен10 лет назад
Требуются статьи на темы: луки, арбалеты, пневматическое оружие Рерайт, исходники — предоставляю. Для тех, у кого нет примеров работ - сразу тестовое задание: "Я не один раз говорил о том, что из пневматического оружия меня более всего ...Завершен10 лет назад
Требуются статьи на темы: луки, арбалеты, пневматическое оружие В основном рерайт, исходники - предоставляю. Жду расценки и условия работы.Завершен10 лет назад