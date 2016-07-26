hagenn

Роман hagenn

 
43 годаРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Предлагаю начать взаимовыгодное сотрудничество.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Помощь по Opencart3

    Есть Opencart. Есть CRM. Из CRM я могу делать http-запросы при смене статуса заказа в CRM. Задача: Необходимо менять статус заказа через http-запрос. То есть: статус заказа изменился в CRM -&gt; из CRM в Opencart ...

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Постинг на форумах

    Добрый день. Нужно размещать осмысленные посты на форумах. Размещение только ручное. Тематика: оружие.  Список форумов и тем будет предоставлен, иногда посты в уже открытые темы, иногда тему надо создать.  Пишите примерные расценки для ориентира.  Требования к ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка для Opencart 3

    Необходимо заменить стандартные отзывы Opencart на отзывы с сервиса stamped.io (инструкция тут: http://help.stamped.io/article/9-getting-started---unsupported-e-commerce-platform )Opencart 3, тема Journal31. Для карточки товаров: заменить вывод отзывов (звездочки и имеющиеся отзывы) в текущую карточку товаров и в соответствующую вкладку ...

    OpenCartКарточки товаров
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция RetailcCRM и Почты России

    Необходимо написать скрипт интеграции RetailCRM и Почты России через API почты otpravka.pochta.ru. Документация почты есть тут: https://otpravka.pochta.ru/specification#/main Есть свой хостинг для размещения скрипта. Скрипт должен создавать посылку в личном кабинете почты из RetailCRM с данными клиента из ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Woocommerce и поддомены

    Есть магазин на WP Woocommerce с плагином SEO Yoast. Настроен WP Multisite для поддоменов.  Необходимо развернуть каталог товаров и категорий, фильтров для всех поддоменов с генерацией индивидуальных title и description по маске с подставлением города, а ...

    WordPressWooCommerce
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интеграция 1С УТ 11.3 и RetailCRM

    Необходимо доработать шаблонную интеграцию 1С и RetailCRM (https://github.com/retailcrm/1C-configuration/tree/master/8.3_%D0%A3%D0%A211.4), чтобы при выгрузке заказа из RetailCRM в заказе клиента поиск товара производился по артикулу товара (т.е. поле товара "Артикул" в СРМ совпадает с полем товара "Артикул" в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интеграция через API

    Нужна интеграция системы Ecwid (ecwid.ru) и RetailCRM. У обеих систем есть API, у RetailCRM есть готовые библиотеки для работы с API (на странице с документацией). Схема интеграции: [i]Клиент оформляет заказ, он падает в эквид. Надо из эквида ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Wordpress не отдает 404 ошибку

    Проблема. Есть Wordpress мультисайт. Для сайта [url=http://lukmarket.ru]lukmarket.ru[/url] при вводе несуществующего URL отдается код 200. Для сайта [url=http://krasnodar.lukmarket.ru]krasnodar.lukmarket.ru[/url] при вводе несуществующего URL отдается 404, как и надо. При этом у них тема одна и та же, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ускорение сайта в google page speed insight

    Здравствуйте. Интересует доработка сайта на Wordpress, чтобы получить максимум от Google Page Speed Insight как для настольных ПК, так и для мобильных устройств. Сайт Lukmarket.ru Указывайте цены.

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен рерайт

    Здравствуйте.   Нужно отрерайтить несколько статей, посвященных стрельбе из лука и арбалета, пневматике – новости, обзоры товаров, информационные статьи. Жду предложений по цене и примеры работ. Исходники даю. Объемы небольшие, но регулярные..   В дальнейшем надеюсь, что выйдем на ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка htaccess для Wordpress

    Здравствуйте. Дано: есть сайт на вордпресс с поддоменами. Поддомены лежат в папке subdmn, перенаправление происходит через следующий код – см. приложенный файл htaccess-current Я настраиваю Wordpress Multisite, в инструкции указан следующий вид htaccess – см. ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение сайта

    Необходимо продвинуть сайт интернет-магазина. Конечная цель - увеличение заказов. Ссылка на сайт - LUKMARKET.RU и krasnodar.lukmarket.ru Жду предложений по ценам, срокам и общей стратегии продвижения (вариант закупить ссылки и сидеть ждать мне точно не подойдет!).

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен рерайт

    Здравствуйте. Нужно регулярно рерайтить тексты на сайт, посвященный стрельбе из лука и арбалета, пневматическому оружию. Исходники есть. Жду предложений по ценам (обязательно) и примеры работ. Оплата через QIWI.

    Рерайт текстаТексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен рерайт

    Здравствуйте. Нужно отрерайтить несколько статей, посвященных стрельбе из лука и арбалета. Жду предложений по цене и примеры работ. Объем примерно 10–15К. Оплата через ЯД или QIWI.

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен рерайт

    Здравствуйте. Нужно отрерайтить несколько статей, посвященных стрельбе из лука. Жду предложений по цене и примеры работ. Объем примерно 10-15К. Оплата через ЯД или QIWI.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен рерайт

    Требуются статьи на темы: луки, арбалеты, пневматическое оружие Рерайт. Исходники — предоставляю. Интересует длительное и плодотворное сотрудничество на постоянной основе. В предложении обязательно указывайте стоимость. Цены больше 30 руб за 1000 зн не предлагать. Оплата через QIWI кошелек.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт

    Требуются статьи на темы: луки, арбалеты, пневматическое оружие Рерайт, исходники — предоставляю. Для тех, у кого нет примеров работ - сразу тестовое задание: "Я не один раз говорил о том, что из пневматического оружия меня более всего ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайт\рерайт

    Требуются статьи на темы: луки, арбалеты, пневматическое оружие В основном рерайт, исходники - предоставляю. Жду расценки и условия работы.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
saweliy7
Ярослав 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Оформление группы ВК и FB
Все хорошо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо
Ярослав качественно оформил наши группы Вконтакте: https://vk.com/lukmarket2 и FB: https://www.facebook.com/lukmarket/
Ответный отзыв
marinn2204
Марина 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Рерайт
Отличный заказчик.
Более чем доволен, качество на высоком уровне.
Ответный отзыв
denalf55
Денис 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов
$20
10 баллов
10 лет назад
Прогон по базе трастов
Приятно было сотрудничать. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.
+
Ответный отзыв
k-misharin
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужен рерайт
Отличный заказчик. Ясное ТЗ, своевременная оплата. Спасибо!
Хороший исполнитель, все хорошо, все в срок.
Ответный отзыв
thebestworker
Виктория 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$33
10 баллов
10 лет назад
Копирайт\рерайт
Отличный заказчик!
+
Ответный отзыв