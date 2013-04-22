Контент-менеджер для наполнения сайта обо всём

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Закрыт7 заявок374 просмотра

Здравствуйте.

Надо наполнять сайт на WP. Сайт обо всём интересном. twillin.com

Нужно находить интересные статьи\фото. Переписать заголовок. Разместить на сайте. (Копипаст с разных источников)

Надо штуки две в день.

Прошу писать цену.

WordPress
12 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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