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Контент-менеджер для наполнения сайта обо всём
Здравствуйте.
Надо наполнять сайт на WP. Сайт обо всём интересном. twillin.com
Нужно находить интересные статьи\фото. Переписать заголовок. Разместить на сайте. (Копипаст с разных источников)
Надо штуки две в день.
Прошу писать цену.
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