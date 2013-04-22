Для интернет-магазина. Есть карточка товара в ворде, в котором: 1) Описание товара отсутствует вообще 2) Описание есть, но объем текста менее 3-х абзацев 3) Описание есть, ...
Требуется контент-менеджер
На постоянную занятость требуется контент менеджер для наполнения сайта.
Сайт на платфоме OpenCart (что куда добавлять расскажем, проблем с освоением админки возникнуть не должно).
Тематика сайта - настольные игры.
Требуемые навыки:
1. Умение самостоятельно подбирать информацию по определенной тематике.
2. HTML на уровне, достаточном для ручной разметки текстовой статьи.
3. Любой графический редактор на уровне, достаточном чтобы подрезать картинки или менять их размер.
Планируемые активности:
1) Размещение новых товаров:
- Подбор товара в рамках обговоренной категории/тематики.
- Самостоятельный копирайтинг/рерайтинг (1,5-2 килознака на товар, уникальность не менее 95%) или заказ и приемка текста у нашего копиратера.
- Подборка картинок в хорошем качестве и без водяных знаков (от 2 до 8 на товар).
2) Добавление комментариев, картинок и аттрибутов к уже существующим товарам.
3) Правка и приведение в единообразный стиль уже размещенных материалов (html + применяемые, уже существующие стили css). Цель - устранение явных косяков с отступами, размером шрифта, битыми ссылками и.т.п.
4) Поиск и размещение на сайте новостей по тематике сайта.
5) Ведение страниц (групп) в социальных сетях Facebook, ВКонтакте. Подбором материалов также занимаетесь вы.
Предлагаемая схема взаимодействия:
Вы работаете самостоятельно, полностью удаленно. В конце дня (или недели, или другого заранее согласованного отчетного периода) пишете почасовой отчет о проделанной работе. Время, затраченное на отчет мы также готовы оплатить. Мы просматриваем результаты и оплачиваем вашу деятельность (QIWI или Яндекс Деньги) из расчета 2$/час согласно отчету. Далее обговариваем приоритеты по задачам на следующий отчетный период. Связь с менеджером через почту либо skype.
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