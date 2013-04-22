Для интернет-магазина. Есть карточка товара в ворде, в котором: 1) Описание товара отсутствует вообще 2) Описание есть, но объем текста менее 3-х абзацев 3) Описание есть, ...
Наполнить сайт (Битрикс)
требуется недорого (5-15 долл за страницу) донаполнить сайт контентом . вот сайт : http://www.metaltiling.ru/
не повредив при этом сео-настройки!! (а то уже было такое). Начинать хоть сейчас. оплата-вебмани
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