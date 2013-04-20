Требуется создать карточки товара в 1С - внести в карточку картинку и характеристики товара. Изображение должно соответствовать названию товара, качественное . Специалист нужен с практическим опытом создания карточки товара в 1 С под ...
Требуется контент-менеджер
Для строительного портала на длительное сотрудничество требуется контент-менеджер.
Платформа — Wordpress.
Что нужно делать:
- выложить присланную автором статью (писать самому ничего не надо, только выложить)
- вставить картинки (все картинки и ссылки на них практически всегда присылают авторы, тут у вас лафа:))
- прописать Title, Keywords и т.д. (объясним как это делается).
- вставить в текст несколько ссылок на другие материалы этого же портала.
- поправить сбившиеся форматирование, иногда вставить видео и т.д. по мелочи
Что от вас требуется:
- основы html
- крайне желателен минимальный опыт работы с Wordpress
Будет большим плюсом:
- аккуратность;
- частое присутствие онлайн;
- грамотность;
Объем работы:
- предполагается, от 5 статей в день. Если у вас будет время и будет что выкладывать — то можно больше.
Перерыв на день-другой, в принципе, возможен, но не желателен.
Стоимость одного добавленного материала – 20 рублей.
Отпишитесь:
- об опыте подобной работы
- об опыте работы с Wordpess
- знаете ли html
- как часто присутствуете онлайн
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