Для строительного портала на длительное сотрудничество требуется контент-менеджер.

Платформа — Wordpress.

Что нужно делать:

- выложить присланную автором статью (писать самому ничего не надо, только выложить)

- вставить картинки (все картинки и ссылки на них практически всегда присылают авторы, тут у вас лафа:))

- прописать Title, Keywords и т.д. (объясним как это делается).

- вставить в текст несколько ссылок на другие материалы этого же портала.

- поправить сбившиеся форматирование, иногда вставить видео и т.д. по мелочи

Что от вас требуется:

- основы html

- крайне желателен минимальный опыт работы с Wordpress

Будет большим плюсом:

- аккуратность;

- частое присутствие онлайн;

- грамотность;

Объем работы:

- предполагается, от 5 статей в день. Если у вас будет время и будет что выкладывать — то можно больше.

Перерыв на день-другой, в принципе, возможен, но не желателен.

Стоимость одного добавленного материала – 20 рублей.

Отпишитесь:

- об опыте подобной работы

- об опыте работы с Wordpess

- знаете ли html

- как часто присутствуете онлайн

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