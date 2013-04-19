Заполнение карточек товаров в 1С

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок772 просмотра

Требуется создать карточки товара в 1С - внести в карточку картинку и характеристики товара. Изображение должно соответствовать названию товара, качественное . Специалист нужен с практическим опытом создания карточки товара в 1 С под загрузку в Битрикс.

Схема работы:

- наполнение 2-3 карточек товара

- проверка тестовых карточек

- выполнение остального объема

- прием работы (проверка, исправление ошибок исполнителем )

- оплата работы поэтапно.

Заполнять карточки товара в 1 С удаленным доступом/либо способ предлагаете Вы.

Ассортимент - детские товары, всего карточек около 4500- 5000.

Стоимость работы - 5-15 рублей.

12 лет назад
lilya_2504
Лилия 
65 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров