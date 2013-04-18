Парсинг базы отелей из отрытых источников

1. Пример что есть уже у нас

http://yees.travel/hotel/page/aquabellabeachhotel

2. Где можно взять (пример) чего у нас нет

http://www.tophotels.ru/main/hotel/al4919/

http://www.tury.ru/hotel/id/63137

3. Что нужно взять

страна,

курорт,

название отеля (eng),

alias (название переведенное en, нижний реестр, без пробелов, без повторений, без символов, все заменияем на тире),

5 фото (скачать в базу),

зведность отеля,

рейтинг отеля (он равен звездности),

Об отеле 4 строчки,

отзывы об отеле (первые 50, без фото и имени кто),

+ данные которые можно разделить и добавить к описанию нашего отеля (http://yees.travel/hotel/page/aquabellabeachhotel)

4. Все остальные данные по 2500 отелей их надо сопоставить что бы не было дубликатов

(пришлем список отелей из базы)

5. Список стран

Австрия

Анндора

Болгария

Вьетнам

Греция

Грузия

Доминикана

Египет

Израиль

Индия

индонезия

Иордания

Испания

Италия

Сейшельские острова

Кипр

Китай

Куба

Мальдивы

Маврикий

Мальта

мексика

ОАЭ

Польша

Португалия

Россия

Таиланд

Словакия

Тунис

Турция

Франция

Украина

Фиджи

Филипины

Финляндия

Хорватия

Черногория

Чехия

Швейцария

Шри Ланка

6. все в sql

7. оплата после проверки данных. только Украина. нужны примеры работ