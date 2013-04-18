Работа с прайс-листами

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок220 просмотров

Здравствуйте!

Нужно компоновать разные прайс-листы в экселе. Пример: есть прайс лист, нужно его графы копировать в другой прайс лист по колонкам, чтобы все прайс-листы были приведены в стандартную форму.

Оплата 20-30 коп. товар. Товаров примерно 30 000-40 000 шт. Можно заработать 6-9 тыс. руб.

Кого интересует, присылайте вашу почту на гугле, либо заведите ее, я дам доступ в гугл диск, там примеры и что делать.

12 лет назад
bigled
Антон 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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