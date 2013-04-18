Для работы в команде нужен надежный свободный человек. Основная работа - формировать контент новых сайтов. Закидывать товары, обрабатывать фото, править структуру меню. Прошу указывать желаемый тариф за час такой работы.
Работа с прайс-листами
Здравствуйте!
Нужно компоновать разные прайс-листы в экселе. Пример: есть прайс лист, нужно его графы копировать в другой прайс лист по колонкам, чтобы все прайс-листы были приведены в стандартную форму.
Оплата 20-30 коп. товар. Товаров примерно 30 000-40 000 шт. Можно заработать 6-9 тыс. руб.
Кого интересует, присылайте вашу почту на гугле, либо заведите ее, я дам доступ в гугл диск, там примеры и что делать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $13
Здравствуйте. Имеется сайт на CMS Wordpress. В него залито 40 записей, которые ждут утверждения. При необходимости все обьясню, там элементарно, разберетесь. Необходимо: 1. Добавить тематическую картинку, ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Есть самописный сайт vtb32.ru - нужно удалить что в разделе грузы http://vtb32.ru/cargoes.html и заполнить тем что в прикрепленном файле - не просто скопировать и вставить а оформить как надо чтобы красиво смотрелось, оплата после ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Срочно (сегодня, четверг 18 апреля) собрать из поисковиков (Яндекс, Google) актуальную информацию по ж/д тупикам в Москве и Московской области. Заполнить прилагающуюся таблицу. Начать немедленно. Называйте цену одной позиции. Обязательно указывать источник информации. Плачу электронными ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
Для работы не надо знаний в программировании, дизайне или ещё что нибудь подобное. Нужно только уметь кликать по интернету. Мы дадим список с данными, которые нужно будет проверить и исправить на нашем сайте. Как это ...Завершен12 лет назад
Требуется человек на полный рабочий день (удаленно) Поиск информации в интернете (глубокий поиск), компаний определенной тематики в определенных регионах Сбор данных (название компании, тип, контакты)Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт с которого нужно добавить на мой сайт товары, сделать уникальное продающее описание, картинку закачать в формате png Много. Указывайте цену за одну единицу товара.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется контент менеджер для наполнения сайта -портала по медицине.Предпочтение с медицинским образованием,студент(ка) любого мед вуза.Требуется написание статей от 2000 до 3000 знаков.Оплата 2 $ за 1000 знаков.Первоначальный объем работы на 1000 вмз.В дальнейшем возможно постоянное ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Предлагаю работу по наполнению интернет-магазина товарами и другой обработке товаров ( описание, фото, видео, перевод с оригинала и просчет цены). Оплата 6 руб. за каждый добавленый товар. При успешном выполнении возможны постоянные заказы +%.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется человек для наполнения сайта.Завершен12 лет назад