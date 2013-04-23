Надо внести информацию на некоторые сайты. Сайты на Drupal и Joomla. 1. На страницу http://skorpion.ufalab.com/proizvodim (друпал)добавить табличку 1.doc с вложения. Ее надо сверстать. Для фоток есть отдельное поле загрузки, но можно и через фтп ...
Наполнение сайта
Требуется человек для наполнения сайта.
Выбранный исполнитель
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