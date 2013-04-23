Наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен18 заявок231 просмотр

Требуется человек для наполнения сайта.

12 лет назад
N555
40 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AlikinVV
Валерий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$1
1 день
Рекомендую Валерия как добросовестного и оперативного исполнителя ваших проектов\задач.
Рекомендую Виталия в качестве заказчика, оплатил все в срок, предоставил понятное ТЗ.

Заявки фрилансеров

AlikinVV
Валерий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Заполнение сайта

    $50

    Надо внести информацию на некоторые сайты. Сайты на Drupal и Joomla. 1. На страницу http://skorpion.ufalab.com/proizvodim (друпал)добавить табличку 1.doc с вложения. Ее надо сверстать. Для фоток есть отдельное поле загрузки, но можно и через фтп ...

    DrupalJoomla
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнить сайт на WP

    $50

    Требуется наполнить сайт на Wordpress страницами (описания и фото поселков). Предпочтение человеку хорошо знающему данную CMS. Я предоставляю тексты и наглядный пример сайта по образу которого создается этот. Вы создаете разделы ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поиск картинок

    Необходимо найти в google по 10 фотографий для 40 знаменитостей и рассортировать по именным папкам. Просьба оставлять заявки с примерной стоимостью.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение сайта

    $50

    необходимо наполнить сайт (Joomla, Virtuemart 2) 200 карточек товара. Информация для переноса - сайт-донор. 3 картинки - фото изделия , эскиз и текстура материала, краткое описание изделия и код.

    Joomla
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поиск сайтов

    Доброго времени суток. Нужен человек или пару на нехитрую работу, поиск фирм в нескольких направлениях. Теперь по подробней что надо сделать и кого искать: мы ищем 2 направления: фирмы которые ...

    iOS
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение 2-х сайтов

    Необходимо наполнить 2 сайта. Контент для наполнения предоставим. 1 картинка на одну карточку товара. Цена 5 р. За карточку. Сделать нужно быстро!!!

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно написать несколько отзывов о компании

    День добрый, нужно написать 30 нейтрально-положительных отзывов о компании и услугах связанных с загородным отдыхом. Размещать необходимо на популярных Московских площадках которые Вы сами подберете.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад