Заполнение сайта

Надо внести информацию на некоторые сайты. Сайты на Drupal и Joomla.

1. На страницу http://skorpion.ufalab.com/proizvodim (друпал)добавить табличку 1.doc с вложения. Ее надо сверстать. Для фоток есть отдельное поле загрузки, но можно и через фтп залить.

2. На сайт bisoft-ufa.ru (joomla) внести изменения 2.doc

3. На сайт rpufa.ru/ 3.doc

4. masterplastufa.ru/gallery сюда под фото добавить описание. Как это сделать могу объяснить, но надо разбираться в views для Drupal.