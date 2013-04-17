Нужен исполнитель на постоянное наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок413 просмотров

http://eatandroid.ru/ - Сайт на wordpress. Наполнение — каждый день по 1 обзору — это в идеале.

если нет — то хотя бы 3 обзора в неделю (но не за раз)

нужен человек, которые реально сам будет писать эти обзоры (т.к. я иногда могу давать задания на обзоры конкретных игр (которых точно нет в инете), да и вообще так лучше)

жду цен.

WordPress
12 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

IgorKud
Игорь 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Игорь очень ответственный человек , за что ему огромное спасибо! работаем!

Заявки фрилансеров

IgorKud
Игорь 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад