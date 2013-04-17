Нужен исполнитель на постоянное наполнение сайта

http://eatandroid.ru/ - Сайт на wordpress. Наполнение — каждый день по 1 обзору — это в идеале.

если нет — то хотя бы 3 обзора в неделю (но не за раз)

нужен человек, которые реально сам будет писать эти обзоры (т.к. я иногда могу давать задания на обзоры конкретных игр (которых точно нет в инете), да и вообще так лучше)

жду цен.