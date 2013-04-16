Наполнение http://buhinfa.ru/

Нужен человек, в идеале с опытом , или работающий бухгалтером.

нужны хорошие статьи - 3-5 в неделю (не за раз). Статьи должны быть действительно полезными и интересными для РФ.

пример хорошего сайта - http://www.nachbuh.ru/

темы для статей буду задавать сам , либо вы предлагаете , а мы их уже рассматриваем с точки зрения СЕО.

пишите цену с наполнением . сайт на wordpress.