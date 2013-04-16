Исполнитель для наполнения сайта на CMS Joomla

Требуется исполнитель на постоянную работу по публикации статей на сайте медицинской тематики. В работу входит добавление готовых статей на сайт и их визуальное оформление.

Сайт работает на CMS Joomla, приветствуется опыт работы с данной CMS. Объем публикации: 20 статей в день (100 статей в неделю). Оплата сдельная – 30 рублей за публикацию 1 статьи.

Приветствуется:

Опыт публикации статей на сайтах, опыт работы с CMS Joomla или с другими CMS.