Требуется собрать каталог изображений "Отопительная техника".

Есть прайс в котором 13000 позиций. Изображения нужны не для всех 13000 позиций, a только для "Категория 3", так как, продукты идентичны и меняются лишь только модели.

Изображения должны хранится в одной папке, у каждого изображения название должно соответствовать коду "Категория 3".

Изображения должны быть без ватермарка, на белом фоне желательно, и больше 300px

не пишите мне в skype и icq я с вами сам свяжусь