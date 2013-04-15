Для интернет магазина коммерческой тематики систем кондиционирования требуется специалист для добавления товарных позиций с каталога по образцу имеющихся позиций на сайте (от 50 шт -2000). Все данные предоставляются утвержденным исполнителям. ...
Требуется собрать каталог изображений
Требуется собрать каталог изображений "Отопительная техника".
Есть прайс в котором 13000 позиций. Изображения нужны не для всех 13000 позиций, a только для "Категория 3", так как, продукты идентичны и меняются лишь только модели.
Изображения должны хранится в одной папке, у каждого изображения название должно соответствовать коду "Категория 3".
Изображения должны быть без ватермарка, на белом фоне желательно, и больше 300px
не пишите мне в skype и icq я с вами сам свяжусь
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов112 заявокЗакрыт6 лет назад
- $250
Необходимо добавить отели и номера на сайт spb.60minut.ru Пример добавленного отеля http://60minut.ru/node/104 Пример добавленного номера http://60minut.ru/room/1000/121 Всего около 60 в СПБ. В дальнейшем возможен перевод ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Требуется перепечатать отсканированный текст. В двух файлах основной текст одиноковый. Выбирайте какой больше нравиться.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ищу специалиста который может оформить несколько страниц сайта с илююстрациями, блоками, заголовками. В таком стиле http://www.apple.com/ru/iphone/why-iphone/ и еще пример http://gogetlinks.net/update.phpНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $12
Требуется разместить статьи на сайт (админка сайта - самопис, похожий на joomla) Последовательность выполнения задания: 1. С сайта advego.ru с определнного аккаунта взять статьи. 2. Зайти в админку сайта, найти необходимые разделы ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
О проекте Федеральный каталог бизнес центров: www.bcbook.ru Что надо делать: 1. Наполнять каталог: искать, находить сайты бизнес центров по всей России 2. В личном кабинете каталога методом простого «копи-паста» создавать ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо наполнение интернет-магазина. Интернет магазин на OpenCart. Примерно 2-3 тыс. позиций.Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Мне нужно наполнить сайт текстами (тексты готовы)! около 40 страниц. Система управления есть. = оцениваю эту работу примерно в 3000 - 5000 руб. /подробное ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $13
Задача - загрузить описание эхолотов в CMS PhpShop c другого сайта. 1 эхолот загружен для образца. Что заполняется: 1. Создать соответствующие подкатегории в категории Эхолоты по образцу созданной 2. загрузить изображение ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно разместить 100 рекламных объявлений о фирме, на всех доступных площадках в регионе Санкт-Петербург и Ленобласти, как можно скорее. Тематика – обработка стекла, торговое оборудование и мебель из стекла, текст и по возможности картинки. И ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад