Оформление страниц

Нужно разместить 100 рекламных объявлений о фирме, на всех доступных площадках в регионе Санкт-Петербург и Ленобласти, как можно скорее. Тематика – обработка стекла, торговое оборудование и мебель из стекла, текст и по возможности картинки. И ...