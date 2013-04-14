Размещение 300 объявлений

Нужно разместить 100 рекламных объявлений о фирме, на всех доступных площадках в регионе Санкт-Петербург и Ленобласти, как можно скорее. Тематика – обработка стекла, торговое оборудование и мебель из стекла, текст и по возможности картинки. И еще 200 площадок надо обработать в течение месяца. Площадки ищете сами. Если все ок – впереди долгосрочное сотрудничество. Все ответы только в проект. Пишите сразу ОБЯЗАТЕЛЬНО цену за все 300 объявлений и сроки размещения первых 100.