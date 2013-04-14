Здравствуйте, есть старый сайт на джумла 1.5 и виртумарт 1.х, и новый сайт, на джумла 2.5 и виртумарт 2.х. Структура каталога на новом сайте другая, но товары все те же. Так вот, нужно настроить ...
Размещение 300 объявлений
Нужно разместить 100 рекламных объявлений о фирме, на всех доступных площадках в регионе Санкт-Петербург и Ленобласти, как можно скорее. Тематика – обработка стекла, торговое оборудование и мебель из стекла, текст и по возможности картинки. И еще 200 площадок надо обработать в течение месяца. Площадки ищете сами. Если все ок – впереди долгосрочное сотрудничество. Все ответы только в проект. Пишите сразу ОБЯЗАТЕЛЬНО цену за все 300 объявлений и сроки размещения первых 100.
Заявки фрилансеров
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