Необходимо наполнение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт19 заявок224 просмотра

Необходимо наполнение интернет-магазина. Магазин вот этот http://mastertrg.ru/. Наполнение по типу вот этого http://www.mebell.ru/, предмет наполнения - корпусная мебель, диваны. В каждом элементе корпусной мебели существуют подэлементы, т.е. из чего состоит данный комплект мебели. Как делается покажу и расскажу. Ориентировочно 100 позиций+их подэлементы. Рассмотрю все предложения по цене и срокам.

12 лет назад
Masterstl
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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