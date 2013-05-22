Наполнение сайта.

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Завершен8 заявок268 просмотров

Есть готовые файлы с инфой, нужно все вставить на сайт и подобрать картинки для разделов и для брендов.

Задача сформировать каталог согласно файлам и вставить эту инфу из файлов. (картинки надо искать самим в гугл или яндексе)

Предлагайте цены за работу. Материалы предоставляются после выбора исполнителя. Для тех, кто занимался подобной работой.

Все на опенкарт. Файл представляет из себя набор коротких описаний. Каталог расписан по разделам и подразделам.

Opencart
12 лет назад
MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

redkitten
Ирина 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$20
5 дней
Сотрудничеством доволен. Жду завершения по наполнению.
Отличный заказчик! Постановка задачи - все ясно, оплата - в срок. Да и вообще, как человек - приятный в общении. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

redkitten
Ирина 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад