Добрый день. Для постоянного сотрудничества требуется контент менеджер. Требуется заполнение интернет магазинов, каталогов и т.д. Жду ваших предложений.
Наполнение сайта.
Есть готовые файлы с инфой, нужно все вставить на сайт и подобрать картинки для разделов и для брендов.
Задача сформировать каталог согласно файлам и вставить эту инфу из файлов. (картинки надо искать самим в гугл или яндексе)
Предлагайте цены за работу. Материалы предоставляются после выбора исполнителя. Для тех, кто занимался подобной работой.
Все на опенкарт. Файл представляет из себя набор коротких описаний. Каталог расписан по разделам и подразделам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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