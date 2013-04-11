Размещение интернет-магазина на торговых площадках

$116
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки138 просмотров

Необходимо разместить сайт (инетрнет магазин) на торговых площадках:

podarki.ru

wikimart.ru/

wikiroom.ru

shoptimus.ru

clickandpay.ru

tiu.ru

pulscen.ru

avito.ru

irr.ru

Рамблер покупки

Срок неделя (7 дней)

Оплата 3500 руб.

12 лет назад
plastid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров