Проекту, посвященному интернет-шоппингу, требуется контент-менеджер. Основные обязанности: 1. Размещение или легкая верстка статей (1-2 раза в неделю). 2. Написание и размещение обзоров (1 раз в неделю) 3. Поиск, рерайт и постановка ...
Наполнение интернет-магазина отопительной техники
Наполнение товаром интернет-магазина отопительной техники.
Даем прайс листы и каталоги продукции.
Около 1000 позиций.
Грубый парсинг не предлагать, работа будет проверяться на относительную оригинальность.
Необходимо залить товар примерно в таком виде http://termotorg.com.ua/gaz-kotli/vaillant-eco-tec-plus-vuw-oe-236-3-5-h.html: одно фото, описание, характеристики,заполненные теги.
Сайт на движке opencart, желательно присылать файл в exel.
Оплата сдельная, предоплаты не даем - много кидал.
скайп: vasilyuk.a
телефон: (050) 275-26-55
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