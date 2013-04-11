Наполнение интернет-магазина отопительной техники

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Закрыт10 заявок352 просмотра

Наполнение товаром интернет-магазина отопительной техники.

Даем прайс листы и каталоги продукции.

Около 1000 позиций.

Грубый парсинг не предлагать, работа будет проверяться на относительную оригинальность.

Необходимо залить товар примерно в таком виде http://termotorg.com.ua/gaz-kotli/vaillant-eco-tec-plus-vuw-oe-236-3-5-h.html: одно фото, описание, характеристики,заполненные теги.

Сайт на движке opencart, желательно присылать файл в exel.

Оплата сдельная, предоплаты не даем - много кидал.

скайп: vasilyuk.a

телефон: (050) 275-26-55

Opencart
12 лет назад
v-a-s
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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