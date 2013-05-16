Наполнение интернет-магазина товаром

Доброго дня. В сообщество Poxodniki.Ru требуется удаленный контент-менеджер для работы с товарной номенклатурой - добавление, редактирование тов. позиций.

Как дополнительная работа - возможна регулярная работа с наличием по прайс листам.

Пишите Ваши предложения - за добавление 1 тов. позиции (копи-пейст название, описание, фотографии, мета информация).

А так же, по желанию, стоимость месяца работы по регулярному обновлению наличия на сайте (прайсы от 20 поставщиков в среднем по 100-200 позиций)