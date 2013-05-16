Наполнение интернет-магазина товаром

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Завершен16 заявок611 просмотров

Доброго дня. В сообщество Poxodniki.Ru требуется удаленный контент-менеджер для работы с товарной номенклатурой - добавление, редактирование тов. позиций.

Как дополнительная работа - возможна регулярная работа с наличием по прайс листам.

Пишите Ваши предложения - за добавление 1 тов. позиции (копи-пейст название, описание, фотографии, мета информация).

А так же, по желанию, стоимость месяца работы по регулярному обновлению наличия на сайте (прайсы от 20 поставщиков в среднем по 100-200 позиций)

12 лет назад
marketing2b
Петр 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$30
2 дня
+++
Петр - замечательный, приятный, легкий человек! С оплатой совершенно никаких проблем, готов работать по предоплате! В общем, я в восторге от сотрудничества, жду новых проектов!

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад