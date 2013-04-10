Перенести контент в джумлу из другой CMS

Есть промо-сайт на joomla 2.5 http://supernovagame.ru/ В нем создан раздел "Новапедия" и "ЧаГо" в них надо перенести информацию из http://supernovagame.ru/wiki/

То есть все статьи, картинки, оглавления разделов справки должны переехать в джумлу.

Ссылки на статьи так же должны быть переделаны на внутриджумловские.

Для работ предоставлю доступ в админку джумлы и нынешней вики.

В своем предложении укажите что Вы готовы предложить и за какую сумму. Не стесняйтесь расписать все этапы работы. Я любитель прозрачности и конкретики.

Оплата WMZ. Возможна предоплата для исполнителей с хорошей репутацией.