Наполнение Интернет-магазина товарами

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Закрыт15 заявок224 просмотра

Поиск трудолюбивого коллеги для наполнения Интернет-магазина товарами.

Тематика сантехника, полотенцесушители, водонагреватели и т.д.

Нужно добавить порядка 100 товаров на наш сайт.

Админка Magento.

Поиск фотографий на Яндексмаркете, нанесение логотипа, изменение размеров по необходимости.

Рерайт описания, добавление всех параметров - вся информация на сайте поставщика.

Все 100 товаров однотипны - унитазы и принадлежности.

Оплата только Вебмани в рублях.

Пишите цены и сроки.

Magento
12 лет назад
copepoda1
Елена 
52 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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